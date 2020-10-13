قائد الجيش الأمريكى يعود إلى مقر البنتاجون بعد عزل كورونا

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، أظهرت نتائج الفحوص إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بفيروس كورونا المستجد، بعدما شاركا فى اجتماع عقد فى وقت سابق هذا الشهر، الأمر الذى دفع جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة تقريبا لاتباع العزل الذاتى، الأسبوع الماضى.
وبحسب الوكالة، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جيمس مكونفيل، فى مؤتمر صحفى بمقر البنتاجون: "خضعت للفحص اليوم، وكانت النتيجة سلبية وسمح لى الأطباء بالعودة".
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