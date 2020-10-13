المغرب يسجل 49 حالة وفاة و3185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 49 حالة وفاة و3185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة المغربية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المغرب ارتفع إلى 156,946 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2685 حالة وفاة.
وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 1964 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 131,462 شخصًا.
وبحسب بيانات الصحة المغربية، فقد بلغ إجمالي عدد فحوصات كورونا التي أجرتها الوزارة منذ بدء الجائحة في مارس الماضي 2,765,065 فحصًا.
وأهابت الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من انتشار المرض.
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