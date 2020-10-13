المكسيك تعلن تسجيل أول حالة لشخص مصاب بفيروسي كورونا المستجد والأنفلونزا معًا

أعلنت المكسيك تسجيل أول حالة لشخص مصاب بفيروسيّ (كورونا) المستجد (كوفيد-19) والإنفلونزا معًا.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن خوسيه لويس ألوميا مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية أكد هذا التطور.
وأفاد ألوميا -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مكسيكو سيتي- بأن المريض البالغ من العمر 54 عامًا لديه تاريخٌ بأمراض المناعة، السرطان، السمنة، والرئة.
وأوضحت السلطات المكسيكية أن المريض لا يزال في المستشفى وحالته مستقرة.
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