ترامب يغازل ناخبيه برقصة كورونا ..شاهد

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يرقص في أول تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية، منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، احتفل ترامب بعودته إلى حملته الانتخابية، من خلال حضور أول تجمع ضخم في فلوريدا، على الرغم من تحذيرات السلامة بشأن الحدث.

ورقص ترامب على المسرح أمام الناخبين على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا فرحًا وسط تشجيع جماهيره.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره: "رغم ما مررت به، فأنني محصن الآن من الفيروس، أشعر بالقوة". وأضاف: "سأسير وسط الجمهور، سأدخل إلى هناك، سأقبل كل واحد من الجمهور، سأقبل الرجال والنساء الجميلات، سأعطيكم قبلة كبيرة".

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، على الرغم من أن الرئيس أكد أنه تعافى تمامًا.

فيما حذرت مؤسسات إعلامية كبرى في الولايات المتحدة، من إرسال صحفييها، رفقة الرئيس الأمريكي، إلى التجمعات الانتخابية، دون توفير ضمان على حماية حياتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.