صحيفة روسية: دولة عربية تقود حربا تجارية على تركيا

ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تقود حربًا تجارية ضد تركيا بسبب الخلافات السياسية بين أنقرة وعواصم الدول العربية.

وقالت الصحيفة إن خلافات كبيرة متعلقة بالسياسة الخارجية بين عواصم الدول العربية وأنقرة أدت إلى هذا السيناريو، موضحة أن الإمارات والبحرين يمكن أن ينضما إلى تلك الحرب ضد تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به تركيا يجعلها ضعيفة جدًا أمام الضغوط التجارية التي تقودها السعودية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من غير المتوقع أن يخفف أردوغان من مواقفه الخارجية.

وتشير المعلومات إلى أن السعودية بدأت في تفعيل حظر غير معلن على شراء المنتجات التركية، حيث ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية نقلًا عن مصادر في وقت سابق أن المملكة حظرت بالفعل استيراد المنتجات التركية، وتواجه شركات الملابس التركية أزمة في تصدير بضائعها إلى المملكة.

وبحسب الصحيفة، فإن 8 مجموعات تركية كبرى تحدثوا عن توجيهات صادرة للشركات السعودية بالامتناع عن استيراد البضائع التركية.

ورجحت الصحيفة إنضمام كل من الإمارات والبحرين إلى الحرب التجارية على تركيا وفرض نفس الإجراءات التي فرضتها السعودية على البضائع التركية، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يمكن أن يكون أردوغان نفسه بسبب تصريحاته عن دول الخليج.

وتابعت الصحيفة بأن ثروة دول الخليج تتيح لها الفرصة للنظر إلى الاقتصاد كساحة مناسبة للرد على تحركات أردوغان في المنطقة، موضحة أن الأزمة الاقتصادية في تركيا والعجز التجاري المتنامي سيجعل الدولة ضعيفة أمام الدول الخليجية.