بسبب تفشي كورونا .. ألمانيا تضع شروطا جديدة على تأشيرة دخول الأتراك

فرضت السلطات الألمانية، شروطا جديدة على دخول الأتراك أراضيها للسياحة، وذلك في إطار جهود منع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، أعلنت الحكومة، أنه سيتعين على المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة ألمانيا لغرض السياحة، الحصول على "تأشيرة مسبقة".
فيما ذكرت وسائل الإعلام التركية أن "ألمانيا وسويسرا تطبقان تدابير إضافية، أطلق عليها تأشيرة كورونا، بالنسبة للأتراك".
وأوضحت أنه "سبق وأن فرضت برلين قيودا لعدد من طلبات التأشيرات المخصصة للمواطنين الأتراك"، لافتة إلى أنه مع فرض المزيد من التدابير بات دخول الأتراك ألمانيا "أكثر صعوبة".
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بأن "أرقام الإصابات المعلنة لمصابي فيروس كورونا في بلاده لا تشمل من لم تظهر عليهم الأعراض".
وأضاف أنه "بداية من منتصف هذا الشهر سيتم إرسال جميع نتائج التحليلات الإيجابية بفيروس كورونا إلى منظمة الصحة العالمية".
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