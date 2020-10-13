بومبيو يطالب مراكز الأبحاث الأمريكية بالتصريح عن مصادر تمويلها الخارجي

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مراكز الأبحاث في واشنطن، بالتصريح عن مصادر تمويلها الخارجي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، حذر بومبيو، من دعم الصين وروسيا لتلك المراكز التي تؤثر بشكل كبير على السياسة الأمريكية.

ودعا مراكز الأبحاث الساعية للتعاون مع وزارة الخارجية إلى التصريح بوضوح على مواقعها الإلكترونية عن أي تمويل خارجي تتلقاه.

وأكد بومبيو في بيان له، أن "الحديث عن التمويل الخارجي ليس شرطا للتعامل مع هذه الكيانات، لافتا إلى أن موظفي وزارة الخارجية سيسعون لمعرفة ما إذا تم التصريح وما إذا تضمن مصادر تمويل محددة عند اتخاذ قرار بشأن التعاون من عدمه وماهية هذا التعاون".

وأعرب عن أمله في أن تصبح جهود واشنطن قريبا لتشجيع الحوار الحر والمنفتح حول الحريات الاقتصادية والشخصية، والمساواة في المواطنة، وسيادة القانون والمجتمع المدني الحقيقي، أمرا متاحا في أماكن مثل الصين وروسيا".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت اتهامات للصين، وهاجم بومبيو خصوصا مصادر تأثيرها على الولايات المتحدة.

وفي أغسطس الماضي، شدّدت وزارة الخارجية القيود على "معاهد كونفوشيوس"، التي تقيمها الصين في جامعات أمريكية من أجل تعليم اللغة.