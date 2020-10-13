الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان الوضع في أسواق الطاقة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هاتفيا اليوم الثلاثاء، الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

وقال الكرملين في بيان له إنه "تم خلال المكالمة التي جاءت بمبادرة من الجانب السعودي وضع تقييم إيجابي للمستوى الذي تحقق من العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض".

كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي في مختلف المجالات.

وأضاف: "تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك، بما في ذلك في إطار "أوبك+".