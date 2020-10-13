تسجيل 1142 اصابة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة و 118 حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة الاثنين 1147 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

(1142) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (647) في محافظة العاصمة عمّان.

- (163) في محافظة الكرك.

- (116) في محافظة الزرقاء.

- (62) في محافظة البلقاء.

- (52) في محافظة جرش.

- (30) في محافظة مأدبا.

- (24) في محافظة معان.

- (18) في محافظة عجلون.

- (18) في محافظة إربد.

- (7) في محافظة العقبة.

- (5) في محافظة المفرق.

(5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (26073) حالة.

- سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (207) حالات.

- سُجّلت (118) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

- تمّ إجراء (21948) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1439205) فحوصات.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

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