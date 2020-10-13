وزير داخلية فرنسا يطالب بطرد 231 أجنبيًا متطرفًا

طالب وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درمنان، اليوم الثلاثاء، بطرد 231 أجنبيًا من الأراضى الفرنسية، يقيمون هناك بشكل غير قانونى، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 فى السجن.





ولدى الكشف عن أرقام لنشاط قوات الأمن، قال درمنان: "يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه فى تطرفهم"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

وأشار الوزير إلى أن الأشخاص المشار إليهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 فى الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأسباب إرهابية، مضيفًا أنه تم بالفعل طرد 428 شخصًا منهم.

كما كشف الوزير عن إغلاق 12 دار عبادة تشجع على التطرف فى سبتمبر الماضى، بينها مسجد غير معلن، ومدرسة خاصة، ومركز ثقافى وخمسة محلات، معلنًا إغلاق 73 مكانًا يشتبه فى انتهاجها التطرف فى فرنسا منذ مطلع العام.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدم فى مطلع الشهر الجارى، خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية"، معلنًا تدابير جديدة، مثل إلزام كل جمعية تطلب إعانة عامة بتوقيع ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلى.