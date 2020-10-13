قديروف يعلن مصرع إرهابيين عائدين من سوريا: كل من يهدد الاستقرار سيقضى عليه

وعبر قناته فى موقع "التليجرام"، نشر قديروف صورًا وبيانات حول المسلحين القتلى المطلوبين من أجهزة الأمن فى الشيشان منذ مدة، قائلاً إن "هؤلاء الشياطين كانوا هاربين خارج حدود روسيا مختبئين فى سوريا ودول أخرى".

وأضاف الرئيس الشيشانى: "أما الآن فقد عادوا بعد تلقيهم تعليمات من مموليهم الغربيين، وقرروا تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية"، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وتابع قديروف: "لا بد أن كلاب جهنم هؤلاء، نسوا أننا لم نقم بإعادة السلام والنظام إلى الجمهورية الشيشانية ليتسبب المجرمون فى اضطراب أمن المواطنين"، مشددًا على أن "كل من يهدد الاستقرار فى المنطقة سيقضى عليه فورا. هكذا كان الأمر وهكذا سيبقى إلى الأبد!".

كما كتب قديروف لاحقاً عبر "التليجرام": "هذا الصباح، خلال عملية خاصة لمكافحة الإرهاب نفذت بنجاح فى منطقة أوكتيابرسكى فى جروزنى، قتل 4 من الجماعات المسلحة غير الشرعية. لقد خطط هؤلاء لتنفيذ أعمال الإرهابية فى المنطقة".