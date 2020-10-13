تصعيد تركى جديد.. أنقرة تحظر مواقع الحكومة الأرمينية

قررت السلطات التركية حظر الوصول إلى المواقع الرسمية للحكومة الأرمينية، فى إجراء جديد يشى بدعم أنقرة الصارخ لأذربيجان على حساب أرمينيا، على خلفية الصراع الدائر فى إقليم قره باغ الانفصالى.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قال موقع "Agos" أنه لم يعد بالإمكان الدخول إلى المواقع الإلكترونية الأرمنية الرسمية من داخل تركيا. وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المواقع المحظورة تضمنت الموقع الإلكترونى للرئاسة الأرمينية، وموقع رئاسة الوزراء الأرمينية، إلى جانب 12 وزارة أرمينية.

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