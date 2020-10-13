بومبيو: روسيا والصين تسعيان للتأثير على سياستنا الخارجية عبر جماعات ضغط ومراكز...

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن روسيا والصين تسعيان للتأثير على سياسة واشنطن الخارجية "عبر مجموعات ضغط وأخصائيين مستقلين ومراكز تحليلية".

وأشار بومبيو، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية إلى أن الوزارة تطلب من الآن فصاعدا أن تكشف مراكز الفكر والأبحاث وغيرها من منظمات السياسة الخارجية التي ترغب في التعامل مع الوزارة عن مصادر التمويل الذي تتلقاه من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الكيانات الفرعية المملوكة للدولة أو التي تديرها الدولة.

وتابع أن الخارجية على صلة وثيقة مع الأوساط العلمية ومراكز التحليل وخبراء غير حكوميين في السياسة الخارجية، وذلك من أجل الدفع بمصالح الولايات المتحدة في الخارج.

واستطرد بومبيو قائلا إن "محاولات الولايات المتحدة لتطوير حوار حر ومفتوح عن حريات اقتصادية وشخصية ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وسيادة القانون والمجتمع المدني الحقيقي، ستكون ممكنة يوما ما في أماكن مثل الصين وروسيا".