واشنطن.. مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مهرب مخدرات مكسيكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن مكافأة قدرها مليون دولار مقابل أي معلومات عن مهرب المخدرات المكسيكي خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز. وكتب بومبيو في "تويتر": "تعرض وزارة الخارجية ما يصل إلى مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة مهرب المخدرات المكسيكي المتهم خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز".

وتعهد بأن وزارته ستواصل "العمل مع وزارة العدل لحماية مواطني الولايات المتحدة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود".

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