بعد إشادة ترامب.. تعليق تجارب لعلاج بالأجسام المضادة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق تجارب علاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا مؤقتًا، لمشكلات تتعلق بالسلامة
وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان إن مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل أوصى بإيقاف التجارب مؤقتًا.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، لم تقدم الشركة أي معلومات حول سبب توصية المجلس بالإيقاف المؤقت.
وقالت كاثرين بيسر المتحدثة باسم ليلي: "تؤيد ليلي القرار الذي اتخذه مجلس المراقبة المستقل لضمان سلامة المشاركين في هذه الدراسة".
وانخفضت أسعار أسهم شركة "إيلي ليلي" بنسبة 3.3٪ في تعاملات بعد الظهر اليوم في نيويورك، بعد إعلان النبأ.
ولا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن مخاوف الشركة والمجلس المتعلقة بالسلامة، لكن "ليلي" قالت لشبكة "سي إن بي سي": "عندما يتلقى عدد قليل من المرضى مركبًا، يكون من الصعب معرفة المشكلة الحقيقية.. لهذا السبب دائمًا ما يكون الصبر مضمون قبل تقديم العلاجات التجريبية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بعلاج شركة إيلي ليلي أند كو، مشيرًا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.
وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور...لدينا ريغينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.
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