واشنطن : اتفاق مبدئى مع موسكو لتمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئى مع روسيا لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" الخاصة بخفض الأسلحة النووية، حسبما أفادت "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





يذكر أن أحكام معاهدة "نيو ستارت" التى تقضى بنزع تسلح تدريجى، تنص على إبقاء ترسانتى البلدين دون المستوى الذى كانت فيه خلال الحرب الباردة، بتحديد عدد القاذفات النووية الإستراتيجية بـ 700 وعدد الرؤوس النووية بـ 1550.

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