قضت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأحقية الاتحاد الأوروبى فى فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك ردًا على دعم شركة بوينج لصناعة الطائرات، ما يعمق خلافًا تجاريا تاريخيًا بين واشنطن والاتحاد.





وبحسب وكالة "رويترز"، فإن حق فرض الرسوم يهدد بإذكاء التوتر التجارى عبر الأطلسى قبل 3 أسابيع فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر اجراؤها فى 3 نوفمبر المقبل. فيما يؤكد الجانبان أن أحقية الاتحاد فى فرض الرسوم قد تقود فى النهاية إلى تسوية المعركة القانونية المستمرة بينهما منذ 16 عامًا، حيث أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى اهتمامًا بتسوية الخلاف على الدعم المقدم من شركتى تصنيع الطائرات "بوينج" و"إيرباص". ويأتى قرار اليوم فى أعقاب حكم أصدرته منظمة التجارة العالمية العام الماضى الذى سمح لواشنطن بفرض رسوم بقيمة 7.5 مليارات دولار على منتجات من الاتحاد الأوروبى، بسبب الدعم الحكومى لشركة ايرباص، التي لها مواقع فى بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يحصل على أحقيته بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.