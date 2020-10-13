الداخلية الفرنسية تطالب بطرد 231 متطرفا من البلاد 

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمنان بطرد 231 أجنبيا متطرفا من البلاد.
وقال وزير الداخلية جيرالد درمنان الثلاثاء: "علينا طرد 231 أجنبيا من الأراضي الفرنسية، يقيمون فيها بشكل غير قانوني، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 في السجن".
وأضاف: "يبقى اليوم 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه في تطرفهم".
وأوضح أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأسباب إرهابية، وكشف طرد 428 منهم.
وأعلن إغلاق 12 دار عبادة تشجع على التطرف في سبتمبر بينها مسجد غير معلن، ومدرسة خاصة، ومركز ثقافي وخمسة محلات، معلنا أيضا إغلاق 73 مكانا يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام.
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