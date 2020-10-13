بالفيديو.. انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا أثناء...

انفجرت أكبر قنبلة يتم العثور عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا تحت سطح البحر اليوم الثلاثاء، خلال محاولة غواصي البحرية البولندية إبطال مفعولها.
ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الثلاثاء، أجلت السلطات أكثر من 750 شخصا من محيط المنطقة التي عثر فيها على القنبلة التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلوغرام منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن أن "عملية إبطال القنبلة تحولت إلى تفجير.. يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد... جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر".
وصرح متحدث باسم رئيس بلدية بلدة اشوينواويشتشه لوكالة الأنباء البولندية بأن "الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية".
وعثر على القنبلة خلال مشروع محطة للغاز المسال عام 2016.
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