واشنطن: لا يمكن للاتحاد الأوروبي ترسيم وارداتنا 

اعتبرت الحكومة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، لما في ذلك من مخالفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، إن أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على طائرات أمريكية وسلع أخرى بقيمة 4 مليارات دولار سيكون "مخالفا بوضوح لمبادئ منظمة التجارة العالمية وسيجبر الولايات المتحدة على الرد".
وشدد على أن واشنطن ستكثف مفاوضاتها الجارية مع بروكسل لاستعادة المنافسة العادلة وحل النزاع.
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