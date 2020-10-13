اتفاق مبدئي بين أمريكا وروسيا بشأن تمديد معاهدة خفض التسلح

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الحد من التسلح، اليوم الثلاثاء، توصل الولايات المتحدة لاتفاق مبدئي مع روسيا بشأن تمديد أجل معاهدة خفض الأسلحة النووية "نيو ستارت"، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وسائل إعلام متفرقة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إنه من المبكر الحديث عن التوصل لأي اتفاق نهائي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح.

وقال بيسكوف -ردا على سؤال حول مدى قرب الطرفين الروسي والأمريكي من التوصل لاتفاق بشأن الحد من التسلح، أمس الاثنين- "إن الوقت يداهمنا، بالطبع، وإذا تم تشكيل إدارة جديدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية المفاوضات".

وأضاف "أن الأمر المهم هو اتخاذ بعض الإجراءات قبل انتهاء الاتفاقية، وأن الهدف الرئيسي هو تمديد الاتفاقية سواء قبل أو بعد الانتخابات الأمريكية".

وأكد المتحدث أنه من المبكر الحديث عن التوصل لأي اتفاق نهائي، حيث لا يزال العمل جاريا، وأن تمديد المعاهدة يعد مسألة إرادة سياسية.

وتظل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"- التي وقعها الرئيسان السابقان، الأمريكي بارك أوباما والروسي دميتري مدفيديف في 8 أبريل من العام 2010 في براغ- الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

ومن المقرر انتهاء المعاهدة في فبراير 2021، ولم تتفق حتى الآن واشنطن وموسكو على تمديدها، وخصوصا مع إصرار الولايات المتحدة على انضمام الصين بأي اتفاق مستقبلي في هذا الشأن.

وكانت محادثات حول هذا الأمر جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف والممثل الأمريكي الخاص لشؤون الحد من التسلح مارشال بيلينجسلي في 5 أكتوبر الجاري في هلسنكي.