«كلام فارغ».. روسيا ترد على اقتراح أمريكا بشأن تمديد معاهدة خفض التسلح

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن اقتراح واشنطن بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والحد منها "ستارت 3" والتي بموجبها يتم التجميد المؤقت للترسانات النووية في البلدين غير مقبول.

وقال "ريابكوف"، في تصريحات ردًا على سؤال وجهته وكالة "تاس" الروسية حول الاقتراح الأمريكي "هذا اقتراح غير مقبول".

ووصف ريابكوف التصريحات الأمريكية، قائلًا "هذا كلام فارغ وتزوير".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الحد من التسلح، مارشال بيلينغسلي، أعلن اليوم الثلاثاء، توصل الولايات المتحدة لاتفاق مبدئي مع روسيا بشأن تمديد أجل معاهدة خفض الأسلحة النووية "نيو ستارت".

وقال بيلينجسلي خلال مناقشة عبر الإنترنت في مؤسسة "هيريتيج": "نعتقد أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على أعلى المستويات بين حكومتي البلدين".

يذكر أن الجولة الأولى من المشاورات حول الأمن الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة جرت في فيينا يومي 22 و23 يونيو المنصرم، ودعا بيلينجسلي عقبها الصين لحضور الجولة الثانية منها.