رسائل بريد كلينتون تكشف عن تمويل أمريكي تلقته توكل كرمان قبل بدء الثورة اليمنية

كشفت الرسائل الإلكترونية للبريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، التي رفع عنها السرية مؤخرًا عن تمويل أمريكي للناشطة اليمنية، توكل كرمان.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فقد أظهرت الرسائل أن شخصًا يحمل اسم "PVerveer" بعث برسالة إلى كلينتون بتاريخ 7 أبريل عام 2011 قال فيها إن "ديكستر فلينكس لديه تقرير كبير حول اليمن وعن توكل كرمان المرأة اليمنية التي كانت قائدة بين المتظاهرين في اليمن".

وأضاف الشخص الذي لم يتم التعرف على هويته ومنصبه حينها أنه "زار منزل كرمان في وسط صنعاء، وفي غرفة الجلوس كان هناك أربع صور معلقة لأربع أشخاص: مهاتما غاندي، مارتن لوثر كينج، نيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون".

وأوضحت الرسائل أن كرمان قابلت كلينتون في يناير عام 2011 قبل بدء الثورة اليمنية بقليل، كاشفة أن منظمتها "صحفيات بلا قيود" تسلمت تمويلًا من الحكومة الأمريكية.

وقالت كرمان بحسب الرسائل إن اللقاء مع كلينتون تم ترتيبه بواسطة السفارة الأمريكية في اليمن وأضافت أنها لا تريد أن تصبح وزيرة للخارجية ولكنها تعتبر كلينتون مثلها الأعلى.

وحاولت شبكة "سي.إن.إن" التواصل مع توكل كرمان للحصول على تعليق حول ما جاء في هذه المراسلات دون الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.