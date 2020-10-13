رئيس الوزراء البريطاني يشيد بـ «قاعدة الستة»: أبعدتنا عن أقاربنا

مازح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب حزب المحافظين، قائلًا إن "قاعدة الستة" التي دخلت حيز التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا، تساعد المواطنين على تجنب لقاء أقاربهم.
وكانت "قاعدة الستة" دخلت حيز التنفيذ في بريطانيا في 14 سبتمبر الماضي، حيث أصبح في معظم المناطق، من غير القانوني أن تلتقي مجموعات من أكثر من ستة أفراد.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أدلى جونسون، بهذه التصريحات خلال اجتماع زووم الخاص بالنواب المحافظين هذا المساء.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على تصريحات رئيس الوزراء لوكالة "بلومبرج" إنه ألقى نكاتًا متعددة أثرت بشكل سيء على جمهوره.
وحسب "بلومبرج"، أخبر جونسون أيضًا رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي أن رجال الأعمال لا يمكنهم حضور اجتماعات لجنة الطوارئ لأنها تستهدف العلماء فقط، مازحًا أنه بذلك سيتناغم مع اللون البيج.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس الاثنين، نظاما جديدا من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء انجلترا يتضمن مستوى "متوسط" و"مرتفع" و"مرتفع للغاية" من حيث معدل الإصابات المحلية.
وقال جونسون - في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني - إنه يرغب في تبسيط وتوحيد معيار القواعد في أنحاء البلاد مع تجنب فرض إغلاق كامل مرة أخرى.
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