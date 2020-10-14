الفرقاء الليبيون يتفقون على عقد جولة أخرى في القاهرة

اتفق أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، المشاركون في اجتماعات القاهرة، على استمرار المناقشات بشأن ضرورة إنهاء المرحلة الانتفالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.
وأعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية من المفاوضات في القاهرة، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري.
وأصدر المجتمعون بيانا في ختام اجتماعاتهم التي عقدت بالقاهرة ودامت 3 أيام برعاية الأمم المتحدة، أكدوا فيه أن جلسات الحوار شهدت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء علي مشروع الدستور الحالي من عدمه.
وحثت بعثة الأمم المتحدة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية، تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وعاد الفرقاء الليبيون مؤخرا إلى طاولة المفاوضات، حيث تعقد محادثات في المغرب وتونس ومصر، بين أعضاء مجلس النواب في طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، بهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.
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