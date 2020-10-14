تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض خلاله مواطن مصري في الأردن، للسحل والضرب بطريقة وحشية.
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وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويبين الاعتداء بالضرب على المصري يعود لشهر سبتمبر، وفقا لصحيفة "الغد".
وأوضح أن الحادثة وقعت في محافظة الكرك، بسبب خلاف شخصي سابق، مضيفا أن المواطن المصري كان قد اعتدى في وقت سابق على شخص وقام بتصويره، ليقوم ذلك الشخص بمساعدة 3 آخرين في وقت لاحق، بالاعتداء على المصري وسحله وتصويره.
وذكر المسؤول الأمني، أنه تم القبض على جميع الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وجرى تسليمهم للقضاء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، يبين الاعتداء على مواطن مصري في الأردن بالسيوف، وسحله بطريقة وحشية من قبل مجموعة من الشباب.
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