مصر.. 139 إصابة كورونا جديدة و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 97841 حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 139 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى 9 حالات وفاة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء هو 104787، من بينهم 97841 حالة تماثلت للشفاء و6071 وفاة.

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