وقال خلال فعالية انتخابية فى بنسلفانيا، الثانية له بعد تعافيه من فيروس كورونا: سيكون من المخزى أن يخسر أمام أسوأ مرشح فى تاريخ السياسة.
واتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته، قائلا إنه كان يجب مقاضاتهم، لكنهم سيتبنون مناهج الماركسية والاشتراكية واليسار الراديكالى.
وأشاد بمرشحته للمحكمة العليا الأمريكية، إيمى باريت، قائلا إنها تقوم بعمل ممتاز فى جلسات الشيوخ حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: واثق من الفوز بولاية ثانية.. وبايدن يمثل الصين وأسوأ سياسى بالتاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.