ترامب: واثق من الفوز بولاية ثانية.. وبايدن يمثل الصين وأسوأ سياسى بالتاريخ

وقال خلال فعالية انتخابية فى بنسلفانيا، الثانية له بعد تعافيه من فيروس كورونا: سيكون من المخزى أن يخسر أمام أسوأ مرشح فى تاريخ السياسة.

واتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته، قائلا إنه كان يجب مقاضاتهم، لكنهم سيتبنون مناهج الماركسية والاشتراكية واليسار الراديكالى.

وأشاد بمرشحته للمحكمة العليا الأمريكية، إيمى باريت، قائلا إنها تقوم بعمل ممتاز فى جلسات الشيوخ حتى الآن.