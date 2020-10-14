ترامب يحاول اجتذاب أصوات النساء قبل الانتخابات الرئاسية

وقال ترامب، موجها حديثه لنساء الضواحي: "هل يمكنك أن تسدي لي معروفا؟.. هل يمكن أن تعجبوا بي من فضلكم؟"، مضيفا أنه أنقذ ضواحيهم اللعينة.
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وبدأ الرئيس الأمريكي، حديثه بهجوم حاد على منافسه الديمقراطي جو بايدن، متهما إياه بالفشل، وأن الصين ستكون هي الفائزة؛ حال انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 3 نوفمبر.
وروج ترامب لمسألة اختياره القاضية إيمي كوني باريت، لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، معتبرا أنها تركت انطباعا رائعا وستكون عظيمة.
وعن إصابته بكورونا، قال ترامب إنه شعر وكأنه "سوبرمان" بعدما أعطاه الأطباء علاجا بالأجسام المضادة خلال فترة مرضه.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس الأمريكي بفارق ملحوظ في ولايات مثل ميشيجان، لكن المنافسة متقاربة بشدة في ولاية مثل نورث كارولاينا.
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