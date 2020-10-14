بعدما تخطى رونالدو.. رسالتان من نيمار إلى "الظاهرة"

وجه نيمار رسالتين إلى مواطنه رونالدو، واحدة داخل الملعب والأخرى خارجه، بعدما تخطاه في عدد الأهداف الدولية مع منتخب البرازيل.

وسجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي ثلاثية في مرمى بيرو، الثلاثاء، ليقود منتخب "راقصي السامبا" إلى الفوز الثاني بتصفيات مونديال 2022.

وبهذا الإنجاز ارتفع رصيد نيمار إلى 64 هدفا دوليا، ليتجاوز رقم رونالدو الذي سجل 62 هدفا، وأصبح في المركز الثاني خلف بيليه (77 هدفا) في قائمة هدافي منتخب البرازيل عبر العصور.

وأثناء احتفاله بالهدف الثاني في شباك بيرو، أشار نيمار (28 عاما) بأصابع يديه إلى الرقم 9، الذي كان يرتديه رونالدو مع منتخب البرازيل، كما لوح بإصبع السبابة على طريقة "الظاهرة" في الاحتفال بعد التسجيل.

وبعد اللقاء، كتب نيمار على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "كل احترامي إليك، الظاهرة رونالدو نازاريو".

وتتصدر البرازيل والأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية بعد فوز كل منهما بأول مباراتين، فيما تأتي باراغواي في المركز الثالث بأربع نقاط.