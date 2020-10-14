حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة

ووفقا لبيانات وزراة الصحة البرازيلية، ترتفع بذلك حصيلة الإصابات بوباء كوفيد 19 إلى الآن 5 ملايين و113 ألفًا و628 إصابة و150 ألفا و998 حالة وفاة.
وتأتى البرازيل فى المركز الثالث على مستوى العالم من حيث الإصابات بالفيروس التاجى بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثانى بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.
وكشف تقرير إحصائى أعدته "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى العالم تجاوز الـ37.24 مليون شخص، فيما وصلت وفياته إلى مليون و72 ألفًا و550 حالة.
وسجلت إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
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