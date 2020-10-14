دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ

قال دبلوماسى أرمني، إن قرابة أربعة آلاف جهادى موال لتركيا من "جبهة النصرة" و"لواء السلطان مراد" وصلوا إلى قره باخ، قادمين من ليبيا وسوريا، للقتال بجانب القوات الآذرية.





وأضاف السفير الأرمنى السابق لدى إيطاليا سركيس غازاريان، فى تصريحات لوكالة "آكلا" الإيطالية للأنباء، أن "وجود هؤلاء الجهاديين المناهضين للأرمن أمر خطير، بل وأكثر من ذلك إذا أخذنا فى الاعتبار ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة لوقف القتال لمنع وباء كوفيد". وسلط غازايران الضوء على "خطورة أن دولة عضوا فى الناتو"، أى تركيا، تغذى "انتشار الشبكات الإرهابية فى منطقة لم تكن موجودة فيها أبدا"، فى حين أن أذربيجان التى "تتمتع بمصداقية شريك الطاقة لأوروبا تشهد وجود مقاتلين جهاديين بالقرب من طرق نقل الغاز"، متسائلا:"أين مصداقية سياسات بعض الدول الأوروبية؟".

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