أيفون 12 برو ماكس اخر أبداعات شركة أبل Apple Iphone 12 Pro Max

أيفون 12 برو ماكس من أبل: دائماً شركة Apple تُبهرنا بمنتجاتها واحداً تلو الأخر، فهي شركة متألقة فى صناعة الإلكترونيات، ومن المميز فى شركة Apple أنها تُفرز جميع إمكانياتها فى هواتفها الجديدة، وأخر ما أبدعت هو موبايل Iphone 12 Pro max، فهو هاتف فريد من نوعة يقدم إمكانيات ومواصفات عالية.

مواصفات أيفون 12 برو ماكس

• الشاشة: تأتي شاشة أيفون 12 برو ماكس من نوع OLED، بمساحة 6.7 إنش بدقة 1242×2688 بكسل.

• المعالج: يأتي معالج أيفون 12 برو ماكس سداسي النواة، يعمل بواسطة مجموعة شرائح Apple A14، بتكنولوجيا 7 نانو ميتر بلس.

• الذاكرة: يأتي الموبايل بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجابايت او 256 جيجا بايت او 512 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 6 جيجابايت، ومن المعتاد أن هواتف شركة أبل لا تدعم خاصية ذاكرة تخزين إضافية ( كارت ميموري).

• الكاميرا الأمامية: يأتي الموبايل بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وكاميرا 3D تصوير بجودة 1080 بكسل.

• الكاميرا الخلفية: يأتي الموبايل بكاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الأولي تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الرابعة ماسح ضوئي 3D، مع فلاش رباعي من نوع LED.

• يدعم موبايل ايفون 12 برو ماكس تصوير فيديو بجوده 4K وتصوير بجوده HD 1080 بكسل.

• الموبايل يعمل بنظام IOS 14

• يدعم ايفون 12 برو ماكس تركيب شريحتين من نوع Nano Sim ويدعم شبكات الإتصال الجيل التاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G

• يدعم موبايل ايفون 12 برو ماكس الشحن السريع بقوه 18w، وشاحن لاسلكي QI، مع بطارية ليثيوم آيون ميللي أمبير غير قابلة للإزالة.

• يتوفر موبايل Iphone 12 Pro Max بالوان متعددة، اللون الفضي واللون الذهبي واللون الرمادي الفلكي واللون الأخضر الليلي واللون الأزرق.

• يأتي تصميم ايفون 12 برو ماكس من الوجه والظهر من الزجاج مع إطار من الإستانلس، والهاتف مقاوم للماء فى عمق حتي 4 متر ولمده تصل ل 30 دقيقة.

• يدعم الهاتف سماعات ستريو.

سعر موبايل Iphone 12 Pro Max

لم تُعلن شركة Apple رسمياً عن سعر موبايل ايفون 12 برو ماكس.