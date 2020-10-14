تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للسعودين والمقيمين في المملكة

تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل للمقيمين في المملكة؛ حيث يتعرض الكثير من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية لأزمة مالية تحتاج الكثير من المال مما تجعله يلجأ الي التقديم علي تمويل شخصي فوري، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني الإخباري” أهم ما يخص التمويل الشخصي في جميع البنوك التي تقوم بتقديم قروض عديدة للوافدين داخل المملكة العربية السعودية كشروط المجتمع عليها العديد من البنوك السعودية وأهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي فورياً وبدون كفيل، حيث أهم ما يميز تلك البنوك أنها تابعة لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وغير مخالفاً لها، وخاضعة لتعاليم الدين الإسلامي كبنك الراجحي، بنك التنمية الاجتماعية، البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، بنك سامبا، بنك ساب وغيره من البنوك الإسلامية الأخري التي تقدم عروض مميزة ومنتجات تمويلية عديدة ومختلفة، والكثير من الخدمات التي تفيد المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية والوافديين إليها، وتقدم تلك الخدمات علي شكل قروض تمويلية.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 400 ريال سعودي. يجب أن يكون عاملاً في إحدي الجهات المعتمدة لدي البنك المتقدم به الطلب. لابد أن يقوم بتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل الشخصي للبنك الذي يتعامل معه بصورة مستمرة. تقديم الأوراق الخاصة بوظيفة المتقدم بالطلب. توقيع العميل علي تحويل الراتب الشهري للبنك، كما يتعهد بالسداد. ألا تقل قيمة المستقطع من الراتب الشهري عن 33% من الراتب الشهري. ألا يكون لديه أقساط يتم تسديدها في الوقت الذي طلب فيه العميل التمويل الشخصي. ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً كحد أقصي. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً كحد أدني. ألا تقل خدمة العمل عن ستة أشهر.

الشروط اللازمة توافرها للتقديم علي طلب التمويل الشخصي من البنوك السعودية بدون كفيلالأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من البنوك السعودية

هناك العديد من الأوراق الشخصية الهامة التي لابد من تجهيزها قبل التقديم بطلب الحصول علي تمويل شخصي من أي بنك سعودي، والأوراق هي كالأتي: