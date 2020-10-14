الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أوبينيوم ريسيرش" وصحيفة "الجارديان"، تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، على منافسه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفارق قياسي بلغ 17 نقطة.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، أظهر الاستطلاع أن حوالي 57٪ من الناخبين المحتملين يعتزمون التصويت لصالح بايدن ، بينما قال 40٪ فقط إنهم سيصوتون للرئيس الحالي ترامب.

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ويواصل المرشح الديمقراطي تقدمه على ترامب، حيث يتسع الفارق لصالح الأول في معظم الاستطلاعات، حيث تقدم في استطلاع لـ"سي ان ان" و"نيويورك تايمز" أيضا.

ويبدو أن الوقت لن يسمح لترامب لسد الفجوة، حيث تجرى الانتخابات بعد 3 أسابيع فقط مع إدلاء الملايين بأصواتهم بالفعل مبكرا، فيما يخشى الجمهوريون ضربة قاضية في انتخابات الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب.

في السياق ذاته، كشف استطلاع رأي أجرته "رويترز" ، عن أن "بايدن" حافظ على تقدمه ضد ترامب في ولاية ميشيجان، لكن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري خلال الأسبوع الماضي، أيد نحو 51% بايدن، بينما صوت 43% لصالح ترامب.

وجرى استطلاع آراء الناخبين محتملين في 6 ولايات أمريكية "ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا". وذكر 22% من المشاركين في الاستطلاع أنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ويتصدر بايدن الاستطلاعات كونه المؤهل للتعامل مع جائحة كورونا وملف الرعاية الصحية بشكل عام، فضلا عن المشاكل العرقية والوظائف، وحتى الاقتصاد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، حيث يسعى الرئيس الحالي دونالد ترامب، للفوز بولاية ثانية، ليواجه المرشح الديمقراطي جو بايدن.