حصيلة يومية قياسية.. ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 334585 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في ألمانيا 9677 بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.
وتعد تلك المرة هي الأولى منذ شهر إبريل، التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا حاجز الـ5 آلاف حالة.
كانت أبحاث علمية كشفت عن أن علاجا جديدا يمكن استنشاقه عن طريق الأنف، أكثر فعالية للاستشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الأدوية الموجودة حاليا.
وذكرت شركة "آي إل سي ثيرابيتيك" الأسكتلندية للتكنولوجيا الحيوية، أن دواء "إنترفيرون" الاصطناعي، والذي يسمى "ألفاسيت" أكثر فاعلية في منع انتشار الفيروس المستجد مقارنة بالأدوية الأخرى المتاحة.
وبحسب التقارير، فقد تم تصميم الدواء ليعمل على تسريع استجابة الجسم الفطرية لفيروس كورونا ومنع تطور المرض.
وكانت شركة "آي أل سي ثيرابيتيك" للتكنولوجيا الحيوية. أعلنت أن فعالية علاجها الجديد في المختبر في معالجة فيروس كورونا تصل إلى 20 ضعف الأدوية الأخرى المماثلة.
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