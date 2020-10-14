إيلى ليلى الأمريكية توقف تطوير علاج كورونا بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة

ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، أعلنت شركة "إيلى ليلى" وقف التجارب التى تجريها لعلاج فيروس كورونا المستجد بالأجسام المضادة، بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.

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