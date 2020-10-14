أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل

وذكر موقع "أحوال" التركي، أن محاميي الرئيس التركي، ناشدوا المحكمة التركية بإزالة صور أردوغان، مع رجل الأعمال سيزجين باران قورقماز، قائلين إنه يخلق رواية كاذبة بأن الرئيس يقف وراءه ويدعمه.
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وفي إحدى الصور يعود تاريخها لعام 20117، ظهر أردوغان مع قورقماز وشريكه التجاري الأمريكي يعقوب كينجستون، كما التقطت له صور أخرى مشابهة يبدو أنها كانت في نفس اليوم.
ووافقت محكمة في اسطنبول مؤخرا على قرار بمصادرة جميع أصول قوقاز وكينجستون في تركيا، إضافة إلى غيرهم من المتورطين في مخطط فساد للاحتيال على الحكومة الأمريكية بما لا يقل عن 470 مليون دولار.
وبحسب التقارير، التقى أردوغان برجل الأعمال التركي لمناقشة الاستثمارات في تركيا من قبل الشركات المتورطة في تهم تتعلق بغسيل أموال بالولايات المتحدة، كما ساعد قوقماز أردوغان على التقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويتهم قوقماز والأخوان كينجستون بتدبير عملية احتيال واسعة النطاق بنحو مليار دولار، حيث ساعد رجل الأعمال التركي الأمريكيين على الاستثمار في أنقرة.
ويواجه الأخوان كينجستون المحتجزان في الولايات المتحدة اتهامات بالاحتيال للمطالبة بإعفاءات ضريبية من واشنطن بملايين الدولارات، بعد تزوير الوثائق المقدمة.
وبحسب التقارير، خطط الشركاء لاستثمار نحو 950 مليون دولار في تركيا، وألقي القبض على المتهمان الأمريكيان بينما كانا يستعدان للتوجه إلى أنقرة بواسطة إحدى الطائرات.
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