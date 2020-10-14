الإجمالي يتخطى 7.24 مليون.. الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

كشفت بيانات وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 63509 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 7.24 مليون.
وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 730 إلى 110586 حالة.
وتجاوزت الهند حاجز سبعة ملايين، يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط.
وتحتل الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من ثمانية ملايين.
وفي وقت سابق، دق خبراء الصحة في الهند ناقوس الخطر بشأن الوباء، محذرين من التجمعات خصوصا مع إقتراب عيد "ديوالي" لدى السيخ و الهندوس، حيث أن الهنود عادة يتجمعون بأعداد كبيرة جدا في المعابد و الأسواق في ذلك العيد.
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