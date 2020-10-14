الذهب يصعد بسبب كورونا والانتخابات الأميركية

ارتفع الذهب، الأربعاء، إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.9 بالمئة، الثلاثاء، بفعل قفزة للدولار، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة، مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولار.