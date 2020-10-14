نانجكا يقتل شخصين جنوبى الصين

قال مركز سانشا للإنقاذ البحرى، إن الناقلة كان على متنها 10 أفراد هم طاقمها، وانقلبت حوالى الساعة الـ8:00 مساء أمس الثلاثاء، فى مضيق "تشيونجتشون"، بينما عثر رجال البحث والإنقاذ على 6 أفراد من الطاقم، بينهم جثتان، فيما ما تزال جهود الانقاذ جارية بحثا عن 4 مفقودين.
وهبط إعصار نانجكا، إلى اليابسة فى مدينة تشيونجهاى بمقاطعة هاينان الجنوبية، حوالى الساعة 7:20 مساء أمس الثلاثاء، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 90 كيلومتر فى الساعة بالقرب من مركز الإعصار.
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