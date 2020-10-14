روسيا تطالب أرمينيا وأذربيجان بالالتزام بوقف إطلاق النار

وكانت الأنباء أفادت بتجدد تبادل القصف بين أرمينيا وأذربيجان، بعد ساعات فقط من بدء سريان وقف إطلاق النار، حيث ضربت الانفجارات ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم المتنازع عليه مساء السبت، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام أرمينية.

وسبق أن تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة المؤقتة التى رعتها موسكو بعد أسبوعين من القتال.