إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة بالضفة الغربية

أصيب جنديان إسرائيليان خلال عملية اعتقال ليلي نفذها الجيش في مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة تطاير شظايا عبوة ناسفة ألقيت تجاه القوة الإسرائيلية، خلال عملية اعتقال أحد المطلوبين في المخيم.
وأضافت أنه تم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر :" أصيب جنديان بجروح طفيفة ومتوسطة خلال نشاطات لقوات جيش الدفاع لاعتقال مطلوب في مخيم بلاطة في مدينة نابلس نتيجة تعرضهما - على ما يبدو - لإلقاء عبوة ناسفة أنبوبية باتجاههم حيث تم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى".
ومن وقت لآخر تنفذ القوات الإسرائيلية حملات اعتقال بالضفة الغربية بحق فلسطينيين تصفهم بأنهم مطلوبين لديها.
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