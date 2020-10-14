أذربيجان تشن قصفا مكثفا على كاراباخ.. وروسيا تدعو للالتزام بالهدنة

أعلنت سلطات كاراباخ، الأربعاء، شن أذربيجان قصفًا على عدة قطاعات في الإقليم، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "العربية".
وناشد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أرمينيا وأذربيجان الالتزام بالهدنة في كاراباخ.
يأتي ذلك بعد انتهاك الهدنة في كاراباخ، وتبادل أرمينيا وأذربيجان، الاتهامات بشن هجمات بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.
فيما اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، تركيا بتخريب اتفاق الهدنة في ناجورني كاراباخ، وذلك من خلال تحريض أذربيجان على مواصلة القتال في الإقليم.
وأكد باشينيان أن موقف تركيا من الصراع في كاراباخ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.
ودعا أذربيجان إلى تقديم تنازلات في أي محادثات مع أرمينيا بشأن التوصل إلى تسوية حول ناجورني كاراباخ.
وأشار رئيس الوزراء الأرميني: "نعتقد أن أذربيجان ستواصل الأعمال العسكرية ما لم تغير تركيا موقفها من الأزمة".
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