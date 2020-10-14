قتيل وجرحى في انفجار بمنجم للفحم في تركيا

وقع أمس الثلاثاء، انفجار بمنجم للفحم في ولاية جوروم وسط تركيا، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية. وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الانفجار أسفر عن مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. وأضافت أن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز الميثان وضغطه داخل المنجم. وأشارت إلى أن العمال المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب بالولاية، ومازال اثنان في حالة حرجة. وحسب موقع "أحوال" التركي، تحتفظ تركيا بسجل حافل من حوادث المناجم والتعدين، التي أودت بحياة أكثر من 3000 شخص في البلاد منذ عام 1941.

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