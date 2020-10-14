لليوم الثاني على التوالي.. الصين تسجل إصابات محلية بـ كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الأربعاء، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ارتفاعًا من 13 حالة في اليوم السابق.

ووأوضحت اللجنة أن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج؛ بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونج.

وبالأمس، قالت اللجنة، إنها لأول مرة منذ شهرين، سجلت 6 إصابات محلية في إقليم شاندونج، حيث تقع مدينة تشينجدوا.

وتشن السلطات الصينية، حملة فحوصات موسعة لفيروس كورونا في مدينة تشينجداو، والتي تضم 6 ملايين نسمة؛ وذلك عقب اكتشاف سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.

ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو أن جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى كوفيد-19، لكنّ بؤرة العدوى لم تُعرف بعد.

وتسببت هذه الإصابات؛ في إجراء فحوصات لما يقرب من 143 ألف شخص، فيما لم تحدد السلطات بالضبط، عدد الأشخاص الذين سيتم إخضاعهم لفحوص.