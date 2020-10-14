عاجل .. قصف أذربيجانى مكثف على عدة قطاعات بإقليم قره باغ

قالت سلطات إقليم ناجورنى قره باغ، إن الجيش الأذربيجانى انتهك مجددا الهدنة الإنسانية بقصف مكثف صباح اليوم على عدة قطاعات فى الإقليم، مضيفة أن القصف الأذربيجانى كان أشد على القطاعات الجنوبية الشرقية والشمالية والشمالية الشرقية من الإقليم.





وكانت أرمينيا وأذربيجان، قد تبادلتا اتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت فى موسكو بعد أسبوعين من المعارك الكثيفة فى إقليم ناغورنى قره باغ. وتهدف الهدنة، التى أُعلنت عقب محادثات ماراثونية فى موسكو برعاية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى وقف القتال للسماح للقوات المنتمية لعرق الأرمن فى الإقليم والقوات الأذربيجانية بتبادل الأسرى وجثث القتلى.

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