رغم اعتراض حزب الله وحركة أمل.. انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلن مصدر بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بدء المحادثات بين وفد لبناني وآخر إسرائيلي بخصوص ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، في الناقورة.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، توجه الوفد اللبناني اليوم إلى بلدة الناقورة برئاسة العميد الركن بسام ياسين للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الاسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في حضور مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شنكر وقائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول.

وقبل ساعات من بدء المفاوضات استنكر كل من "حزب الله" و"حركة أمل" مشاركة أي مدني في الوفد اللبناني حيث اعتبرا أن "إتفاق الاطار الذي اعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود مخالف لاتفاق الاطار ولمضمون تفاهم نيسان".

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.