كوريا الجنوبية تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 53 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و889 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا سجل أقل من 100 إصابة، اليوم الأربعاء، حيث أدت الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد والإصابات الوافدة من الخارج إلى تعطيل مكافحة الفيروس في البلاد.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحدث الإحصائيات تمثل انخفاضا عن الـ 102 إصابة التي أعلنتها السلطات الصحية أمس .

وخففت كوريا الجنوبية أمس الأول معظم قيودها الصارمة على الأنشطة اليومية حيث لم يكن هناك تفش واسع النطاق بعد عطلة الشكر "تشوسوك" وعطلة منفصلة لمدة 3 أيام للاحتفال بإعلان الأبجدية الكورية "هانجول".

وعلى الرغم من بعض التقلبات، بقي عدد الإصابات اليومي في الغالب في حدود 100 إصابة بعد ذلك.

وابتداء من الأمس، فرضت السلطات ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمرافق الطبية والتجمعات. وسوف يتم تغريم المخالفين اعتبارا من نوفمبر المقبل بعد فترة سماح مدتها شهر.

وسجل العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج تراجعا إلى 31 إصابة، ومن بين الـ 31 إصابة الوافدة من الخارج، تم تأكيد 14 إصابة في نقاط التفتيش بالحجر الصحي مثل المطارات والموانئ. وكان 29 منهم من الأجانب، و2 من المواطنين الكوريين الجنوبيين.

وكانت 13 حالة وافدة من الولايات المتحدة و5 حالات من الفلبين و3 حالات من اليابان وحالتان من كل من أوزبكستان وروسيا ونيبال وحالة واحدة من كل من ميانمار والكويت والمكسيك وجواتيمالا.

وسجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة إضافية بكوفيد-19، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 438 وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين إلى 23 ألفا و30 شخصا، بزيادة 167 شخصا عن اليوم الذي سبقه.