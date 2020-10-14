الخطوط الجوية السعودية تعلن موعد التشغيل التدريجي لرحلاتها الدولية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية جدول التشغیل التدريجي للرحلات الدولیة والتي شملت 20 وجهة حتى الآن.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هناك 20 وجهة دولية تعمل حاليًا، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر الماضي، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وأضافت أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبرالحالي موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في إفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وطلبت الخطوط السعودية جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.

وجاء جدول التشغيل التدريجي للرحلات كالآتي،شمل الشرق الأوسط عمان ودبي، أوروبا والولايات المتحدة شملت امستردام، فرانكفورت، اسطنبولـ لندن ، مدريد ـ باريس ، واشنطن، وآسيا لـ إسلام آباد ، جاكرتا، كراتشي، كوالامبور ، مانيلا،أما إفريقيا حددت وجهات لـ أديس أبابا ، الاسكندرية ـ القاهرة ـ الخرطوم، نيروبي، تونس .